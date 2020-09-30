女性當兵話題掀波　徐巧芯回嗆林靜儀：不懂還是不敢面對

近來台海局勢緊張，國民黨台北市議員徐巧芯拋出「恢復全面徵兵」、女性也要服兵役的構想，引發社會討論。而民進黨前立委林靜儀在節目上質疑徐巧芯，「想當兵現在就可以簽下去」。對此，徐巧芯也在臉書發文回嗆，批評林靜儀把義務役和志願役混為一談，「到底是不懂？還是不敢面對？」
林靜儀在政論節目上談論恢復徵兵制議題，認為徐巧芯想當兵的話，「她現在就可以自己報入伍啦，她就可以去報志願役啊，她幹嘛不去？不用等別人徵兵妳啊？」
徐巧芯則在臉書發文回應，「簡單嗆爆林靜儀：我談的是義務役，你跟我談志願役？」徐巧芯解釋，義務役的依據來自「人民有服兵役的義務」，尤其兩岸政策改變後，情勢變得越發危急，後備人數也不夠，重點在於建立「全民國防意識」，而非讓所有大家成為戰鬥主力。
徐巧芯說明，舉例來說，「我可能想做醫生、律師、政治人物，但在那之前，我得先盡我的義務參加軍隊，這是來自於國家的要求，並非我選擇投身的職業」。徐巧芯強調這和志願役不同，並批評林靜儀，「照她的邏輯，全國人民只要沒有簽下去做志願役的就是不願意保家衛國、不愛國？」
徐巧芯最後表示，「我願意替國家盡義務，但這並不是我打算選擇的職業。那些講女生現在就可以當兵，為何不簽下去的，就是把兩件不同的事混為一談，到底是不懂？還是不敢面對？」（編輯：倪浩軒）