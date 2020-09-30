女性當兵話題掀波　徐巧芯回嗆林靜儀：不懂還是不敢面對

近來台海局勢緊張，國民黨台北市議員徐巧芯拋出「恢復全面徵兵」、女性也要服兵役的構想，引發社會討論。而民進黨前立委林靜儀在節目上質疑徐巧芯，「想當兵現在就可以簽下去」。對此，徐巧芯也在臉書發文回嗆，批評林靜儀把義務役和志願役混為一談，「到底是不懂？還是不敢面對？」

▲徐巧芯發文全文。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）