主席職權也能表決？民進黨立委群起圍攻蔣萬安

立法院社會福利及衛生環境委員會今(30)日邀請衛福部長陳時中，就含萊克多巴胺的美豬進口配套政策進行專案報告、備詢。國民黨召委蔣萬安邀請了兩位業界的專家學者出席，在個別立委同意下，能讓他們上台發表意見。但兩位專家學者沒有列在會議通知上，民進黨立委群起提議，要投票決定他們能否留下，和蔣萬安直接槓起來。
萊豬進口是民進黨下半年重點政策之一，衛環委員會登記質詢的立委多達43人，在開會前，民進黨團幹事長鄭運鵬坐在現場「督軍」，一個日常的立法院會議，顯得山雨欲來。
依照程序，在官員告報完畢後，召委蔣萬安隨即宣布會議進入立委質詢官員階段，此時鄭運鵬率先發難，「今天邀請兩位學者專家，會議通知上沒寫，建議補程序，請召委跟現場委員確認(能否留著兩位專家學者一起開會)。」鄭說完之後還不忘補了一句「我自己是贊成啦。」
面對這個突如其來的提議，蔣萬安指出不管按照憲法、立法院各委員會組織法，召委都有權力邀請和議題相關的社會人士列席，並在經個別立委同意的情況下，用立委質詢的時間上台對政策發表意見，蔣萬安指出，在上一屆陳宜民擔任召委時，就已經有慣例。
但似乎是講話講太快，「陳宜民」三字，讓坐在台下的民進黨立委陳瑩以為是在說她，急忙辯稱「你不要亂點名，我都有先報告委員會會邀請誰來！」蔣萬安解釋「過去有慣例，我是在說『陳宜民』，不是在說『陳瑩』。」似乎是對蔣萬安說的慣例不滿，陳瑩回嗆「我在這個委員會的時候，你還不在勒！」
接著民進黨立委洪申翰勸蔣萬安，只要走個程序就好，「這件事情很簡單，我們也都同意。」但蔣不願意，強調「這是召委職權，我決定今天邀請這兩位專家來，就是可以！」洪申翰繼續勸「你可以邀請，但照理說要確認(詢問在場立委是否有意見，若有人有意見則表決，表決未過會將受邀者請出委員會)。」蔣萬安耐心則似乎到了盡頭，直嗆「依照主席職權，這不需要決議，你要尊重召委權力，不能任意剝奪！」
聽到蔣萬安強力表態，陳瑩緩著說「我們沒有要剝奪你的權力，我是在說程序。」蔣萬安回「程序上不需要、也沒必要。」陳瑩指出她沒有提前收到通知會邀請專家學者，蔣說「今天不是公聽會，公聽會才需要提早5天通知，過去衛環委員會都是這麼做，不需要藉著這個機會見縫插針、剝奪召委權力，要拿程序當理由來做決議。」蔣萬安臉色難看到不行，不管還有綠委想繼續抗議，直接宣布開始質詢，請登記第一位的蘇巧慧上台，
但在蘇巧慧上質詢台後，爭議仍未結束，她在開始質詢前還不忘酸一句「那就是建立新慣例囉？」蔣萬安回「不太需要那麼怕專家學者來委員會發表意見。」蘇巧慧則說「沒有沒有，我們都希望他們上台，好，我們尊重召委，今天召委是召委了，建立新慣例！」