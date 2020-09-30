主席職權也能表決？民進黨立委群起圍攻蔣萬安

立法院社會福利及衛生環境委員會今(30)日邀請衛福部長陳時中，就含萊克多巴胺的美豬進口配套政策進行專案報告、備詢。國民黨召委蔣萬安邀請了兩位業界的專家學者出席，在個別立委同意下，能讓他們上台發表意見。但兩位專家學者沒有列在會議通知上，民進黨立委群起提議，要投票決定他們能否留下，和蔣萬安直接槓起來。