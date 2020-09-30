立院修憲委員會名單出爐　綠營禮讓林昶佐陳柏惟原因曝光

立法院成立修憲委員會，委員會名單已經出爐。日前民進黨團決議，要禮讓2席給沒有黨團的立委林昶佐、陳柏惟。至於原因為何？民進黨團幹事長鄭運鵬接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，因為一直以來，林昶佐、陳柏惟和民進黨團之間的合作還不錯，所以禮讓他們進入修憲委員會、參與討論。不過，已經有說好，希望他們兩個在修憲委員會召委選舉的時候，投給民進黨。