立院修憲委員會名單出爐　綠營禮讓林昶佐陳柏惟原因曝光

立法院成立修憲委員會，委員會名單已經出爐。日前民進黨團決議，要禮讓2席給沒有黨團的立委林昶佐、陳柏惟。至於原因為何？民進黨團幹事長鄭運鵬接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，因為一直以來，林昶佐、陳柏惟和民進黨團之間的合作還不錯，所以禮讓他們進入修憲委員會、參與討論。不過，已經有說好，希望他們兩個在修憲委員會召委選舉的時候，投給民進黨。
立法院14日朝野協商決議成立修憲委員會，依政黨比例，由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。目前各黨團已提出名單。日前，民進黨團也決議，要禮讓2席名額給林昶佐及陳柏惟。
據了解，林昶佐提出人權清單的修憲草案，但苦於沒有黨團，無法進入修憲委員會、討論提案，因此上會期就向鄭運鵬接觸，希望透過鄭跟民進黨團溝通，加入修憲委員會，而鄭運鵬也允諾協助。
鄭運鵬表示，民進黨團和林昶佐、陳柏惟的配合都不錯，所以有跟黨團總召柯建銘講好，禮讓2席給他們。不過也請他們在修憲委員會召委選舉的時候幫忙，把票投給民進黨。
鄭運鵬也說，大家可以互相合作，不過目前還沒有談到提案的問題。至於禮讓之後，是否在修憲以外的其他議題上要求他們配合民進黨團運作？鄭運鵬說，平時都會互相支援，但是也會保持對他們最大的尊重。