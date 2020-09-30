統籌分配款分配不公　桃議會三黨團怒吼

創稅能力一流但統籌分配款卻敬陪六都末座，今(30)日上午桃園市議會國民黨、民進黨及無黨聯盟黨團不分藍綠，共同召開記者會發出怒吼，「抗議統籌，補助不公」、「公平合理，分配財源」，要求中央還給桃園市應有的待遇。
桃園市人口突破225萬人，年產值近3兆元，但升格後所獲配財源，依現行財劃法所獲得的中央統籌分配稅款不但遠低其他5都，就連一般性補助款今年也僅48億，在22縣市之中排名第17名﹔民進黨團總召陳治文表示，桃園是國門之都，每年創稅名列前茅，但統籌分配卻是六都之末，在22縣市中僅排名第17名，對桃園未來發展相當不公平，尤其桃園市人口穩定成長，很多建設正在進行中，中央應重視地方需求，呼籲中央重新檢討。
國民黨團總召林政賢指出，桃園現在人口不斷成長，升格後所獲得的補助卻是六都之末，每年獲得的統籌分配款比台南市少了近百億元，6年下來差了5百多億，一般補助款僅48億，是22縣市第17名，嚴重造成桃園市財政負擔，希望中央重視桃園。
無黨團結聯盟總召李家興認為，今天三黨共識抗議中央財稅不公，最主要的原因是兩周前桃園市長鄭文燦及議長邱奕勝一同到行政院主計總處爭取增加補助，中央仍漠視，桃園市有225萬人，屏東僅80萬人，但一般型補助屏東卻有149億，桃園才48億，差距甚大；再者，統籌分配法20年未修，桃園每年獲統籌分配款不但比台北市少272億，也比台南市少了88億，要求中央補足桃園市近年來短少的500億元。李家興表示如果中央再不調整漠視，會要求市長鄭文燦抗稅，包圍中央，漠視桃園，桃園也不是小三、也不是二等公民，會聯合市民向中央抗議。