港藝人馮淬帆到國民黨演講　直言歐陽娜娜「不敢不唱」

國民黨在30日舉行首場《國際民主沙龍》，邀請來台定居30年的香港導演兼演員馮淬帆分享看法，他被問到歐陽娜娜受邀前往中國大陸於央視春晚合唱「我的祖國」，馮淬帆表示，「我原諒她，人在中國大陸，對方要求妳唱，妳不敢不唱」，他也指出，自己曾回中國大陸看過，他當時的感受是「祖國怵目驚心」。

▲國民黨30日舉行首場《國際民主沙龍》，邀請來台定居30年的香港導演兼演員馮淬帆分享看法，他回答對歐陽娜娜在春晚演唱「我的祖國」的看法。(圖／記者陳弘志攝，2020.09.30)