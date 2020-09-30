港藝人馮淬帆到國民黨演講　直言歐陽娜娜「不敢不唱」

國民黨在30日舉行首場《國際民主沙龍》，邀請來台定居30年的香港導演兼演員馮淬帆分享看法，他被問到歐陽娜娜受邀前往中國大陸於央視春晚合唱「我的祖國」，馮淬帆表示，「我原諒她，人在中國大陸，對方要求妳唱，妳不敢不唱」，他也指出，自己曾回中國大陸看過，他當時的感受是「祖國怵目驚心」。
馮淬帆在演講一開頭就說，他過去常在臉書上罵國民黨，不清楚為何國民黨還願意邀他來演講。但他來了，就講一講內心看法。他指出，國民黨在中國大陸統治時期，被人民私底下叫「刮民黨」，意思是搜刮民眾，想不到民國38年國民黨撤離中國大陸，共產黨來了，結果人民境遇更慘，大家私下叫共產黨為「更慘黨」。他是在之後傾向國民黨，堅決反共。
民國38年後，他與父母逃難到香港，當時父親是知名演員，中國大陸對父親等人招手「祖國歡迎你回來」，結果父親被騙回去，表面上厚待他，但因為父親不是共產黨員，什麼生活物資都買不到。馮淬帆說，當時共產黨把人分階級，連買東西，還要一張配給券，若沒有這一張券，什麼都買不到，也只有中共幹部才有券，人民任由共產黨擺佈。他和母親曾回廣東探視父親，結果「看到祖國怵目驚心」，他真的搞清楚祖國後，與母親趕快返回香港。
馮淬帆表示，因為他後來立場反共，導致他在香港TVB電視台被貼上反動、親台標籤，中共還命令香港的電視台監控他所有作品與行為。馮淬帆說，在中國大陸是共產黨最大，其他人都在腳下。他看過共產黨幹部看到有錢人來，會微笑說請過，但看到窮人劈頭就罵，這是他的體驗。
馮淬帆說，我們要反共，但不要反中，因為我們就是「中」，就是中華民國。民進黨是反中，包含反對中華民國。他希望兩岸統一，期許兩邊能談，但希望最後的結果是「中華民國的統一」，因此希望江啟臣主席能徹底改革，讓國民黨成為一個真正救國救民的政黨。