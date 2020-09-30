台美共同發布合作架構　府：踏實外交、互惠雙贏

行政院今（30）日宣布台美已於 9月17日（美東時間）完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。對此，總府府也透過發言人張惇涵表示，這是台灣的踏實外交，雖然只能一步一腳印，但卻能穩健向前行。
台美基礎建設融資及市場建立合作架構，包含建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台、美投資者基礎建設投資需求，及區域基礎建設投融資計畫之合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫；這個合作架構除了能深化台美關係外，也符合台灣長期深耕「新南向政策」的目標，後續台美雙方亦將成立工作小組，就架構下之合作項目、議題及模式等面向共同研商。
對此，張惇涵則表示，無論是為了未來的國家發展，或是善盡國際的責任，台灣都必須有更多國際的實質參與。相關部會跟美國政府一直有討論在印太區域的合作，包括促進區域基礎建設發展的議題。今天雙方一起發表建立合作架構，就表示已經達成合作共識，要再往前跨出台美在第三地經濟合作的新步伐，幫台美產業創造新的商機。這也是繼美國國務次卿凱斯‧克拉奇（ Keith Krach ）率團來訪之後，台美實質合作的新成果。
張惇涵進一步指出，這就是台灣的「踏實外交」，一步一腳印，但每一步都穩健向前走。印太戰略與新南向政策的合作，都是台美雙方高度重視的合作議題，台灣會持續跟美國深化各領域的合作，讓台美關係更友好緊密，創造互惠雙贏。