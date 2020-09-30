台美共同發布合作架構　府：踏實外交、互惠雙贏

行政院今（30）日宣布台美已於 9月17日（美東時間）完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。對此，總府府也透過發言人張惇涵表示，這是台灣的踏實外交，雖然只能一步一腳印，但卻能穩健向前行。