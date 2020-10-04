獨／網軍橫行？學界研究：假新聞轉傳率高十倍的原因

您知道自己轉傳或收到的是「真新聞」還是「假新聞」？世新大學傳播管理學系主任蕭宏祺最近彙整哈佛、牛津、麻省理工學院、西北大學等多所世界知名大學最新研究，發現「假新聞」、「假口碑」的轉傳率，竟然比一般新聞高出十倍，令人堪憂。