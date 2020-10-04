獨／網軍橫行？學界研究：假新聞轉傳率高十倍的原因

您知道自己轉傳或收到的是「真新聞」還是「假新聞」？世新大學傳播管理學系主任蕭宏祺最近彙整哈佛、牛津、麻省理工學院、西北大學等多所世界知名大學最新研究，發現「假新聞」、「假口碑」的轉傳率，竟然比一般新聞高出十倍，令人堪憂。
蕭宏祺表示，這幾篇報告都是針對新冠肺炎(covid-19)所做的研究，結論是假新聞會比一般新聞傳得更快，且轉傳率更高，因為真實新聞相對平淡無奇，但假新聞、假口碑誇張，且帶有戲劇性，因此很快被人們轉傳出去，與親友分享。
例如哈佛研究發現，有假新聞指稱「新冠肺炎不存在，是被人為製造出來的假象」，這種論點的假新聞被轉傳的機率卻很高。youtube 表示，這些主張「陰謀論」的假新聞都經他們把關與刪除，至少有高達8000多支短片被youtube查核後刪除，但學術研究發現，這些影像早就透過臉書轉傳出去，很難阻斷其流傳。研究也發現假新聞的轉傳率，比一般新聞高出十倍。
蕭宏祺歸納這些假新聞為何這麼具有吸引力，其特質有四點：第一是內容極端、新奇，第二是引起恐懼，第三是令人厭惡憤怒、討厭噁心，第四是令人驚訝。例如假新聞「吃芭樂容易得腦癌」，符合了新奇與恐懼兩種訴求，就會讓民眾看後，趕緊轉傳給親友。
蕭宏祺指出，西北大學針對853名成年人實施研究，問他們看到一則新奇新聞，是否願意轉傳？第一次得到的轉傳率大約 80%；如果進一步問，這新聞是真、是假？經過提示後，當事人的轉傳率就會下降到 40%。這項研究顯示，民眾看到網路訊息，只要不衝動、先想一想，冷卻一下，稍後就會降低想轉傳的機率。
蕭宏祺分析，在網路發達下，我們現在都活在「同溫層」裡面，如果遇到有人挑戰你的觀點，相信會感到很不舒服，因此網路社群就發展出「同溫層」，然後觀點相近，且極端的「假新聞」就容易在這些圈子裡面不斷被轉傳與發酵。
蕭宏祺說，令人憂心的是，目前有很多公關公司，接受廠商或治政人物的付費，透過縝密計畫，為商品、候選人、政黨背書，這種狀況已經普遍。例如之前傳出中資介入，透過公關公司轉傳蔡政府執政的各項問題，同樣的，反韓國瑜也出現類似現象，各自有其產業鏈。
蕭宏祺分析，有的公關公司「技術較高」，不見得散播假新聞，而是散布「選擇性曝光」的訊息，例如當事人壞的都不說，只說好的，或是蒐集與剪接對方負面的作為，經過剪接之後，看起來就會「很好笑」，例如大選期間有很多關於韓國瑜的新聞都是。
蕭宏祺指出，這些都是在「帶風向」，遊走法律邊緣，是用「片段的真實」串聯而成，卻讓大眾對目標對象產生負面觀感。由於網路社群的發展，大家都處在同溫層裡，不知道另一個圈子的人在想什麼，他建議大家都去看一看，就會比較知道真實狀況是怎麼一回事。
蕭宏祺說，現在網路上還有「口碑行銷部隊」，出現很多假評價，企圖操弄群眾的購買意向。例如之前爆發訂房網站、購物網站都有許多假評價，有很多帳號「先訂、再退」以留下評價，其實並沒有真實交易，民眾很難判斷，除非你在這行業待很久，才能洞悉真偽，否則很難判別。
蕭宏祺表示，如果政府或法律機制能讓這些行銷公司公開其背後的資金與金流，讓公關行為透明化，就能讓民眾辨別這些資訊是真新聞、假新聞？或是變相的廣告。