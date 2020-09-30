向歐陽娜娜喊話！陸委會：捍衛台灣價值、勿前往中國國慶

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發爭議。陸委會今（30）日再度呼籲，捍衛台灣價值與尊嚴，國人勿前往中國大陸「十一國慶」。
陸委會指出，中共近期對台加大軍事恫嚇力度，不斷以機艦跨越海峽中線進行挑釁，單方面破壞台海和平穩定，成為麻煩製造者，已引起台灣人民的普遍反感，此時台灣藝人若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，豈不是傷害了台灣民眾的感情、辜負了台灣社會對其的愛護與支持。對此，本會除表達高度遺憾外，也相信社會自有公評。
針對演藝界質疑政府干涉言論自由與工作權，陸委會指出，中華民國是崇尚自由民主、尊重基本人權與多元價值的法治國家，依據憲法保障民眾的言論自由與藝人的創作、表意自由，因此，本會向來關切在中國大陸發展的台灣藝人，能否如同在台灣一樣，擁有充分的自由與創作空間。自由與人權是我們共同捍衛的價值，台灣的自由民主與中國大陸的集權專制體制截然不同，全體台灣人民都珍視我們共享自由民主多元的生活方式。因此，政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。
對於個別藝人參加今晚在中共央視「中國夢 祖國頌2020國慶特別節目」演出，陸委會表示，將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。本會再次呼籲國人，不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害國家的利益與尊嚴。