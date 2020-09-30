向歐陽娜娜喊話！陸委會：捍衛台灣價值、勿前往中國國慶

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發爭議。陸委會今（30）日再度呼籲，捍衛台灣價值與尊嚴，國人勿前往中國大陸「十一國慶」。