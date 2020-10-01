台灣貝里斯簽三協定　外交部：進一步促進交流

外交部今（1）日表示，中華民國已於9月下旬與貝里斯簽署「刑事司法互助條約」、「航空服務協定」及「經濟合作協定」三項協定。外交部表示樂見兩國自去（108）年慶祝建交30周年後，持續緊密強化合作領域，相信將進一步提升兩國關係並促進人民的交流。
外交部表示，其中，「經濟合作協定」是由經濟部長王美花與貝國投資、貿易及商務部長潘崔西（Tracy Taegar-Panton）於9月30日代表雙方簽署，生效後將可使我國商品在貝國更具競爭力，進而直接連結加勒比海共同市場，強化雙邊經貿關係。
「航空服務協定」是交通部長林佳龍去年6月赴貝里斯訪問時，開啟兩國民航單位對話，並在9月28日由林佳龍與貝國觀光及民航部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia）異地簽署，有助促進兩國運輸、商務及觀光交流活動。
「刑事司法互助條約」則是由法務部長蔡清祥與貝國外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）於9月26及28日各自代表雙方政府簽署，可增進兩國未來在犯罪防制及刑事調查與審理的互助合作。
外交部表示，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區重要友邦，雙方共同堅守自由、民主、法治和人權等普世價值，在國際上並肩面對挑戰，彼此成爲在國際上真誠可靠、互相扶持的朋友。