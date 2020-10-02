川普夫婦確診新冠肺炎　陸網友竟稱是「遲來的國慶禮物」

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞2日驚傳確診新冠肺炎，消息一出震驚全球，外界也相當擔憂是否會影響11月的總統大選與美中未來關係，而「川普夫婦確診」已迅速成為微博熱搜第1的頭條話題，然而卻有大陸網友稱是「遲來的國慶禮」，甚至喊出普天同慶。