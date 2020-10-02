川普夫婦確診新冠肺炎　陸網友竟稱是「遲來的國慶禮物」

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞2日驚傳確診新冠肺炎，消息一出震驚全球，外界也相當擔憂是否會影響11月的總統大選與美中未來關係，而「川普夫婦確診」已迅速成為微博熱搜第1的頭條話題，然而卻有大陸網友稱是「遲來的國慶禮」，甚至喊出普天同慶。
綜合外媒報導，川普主治醫師、海軍軍官康利（Sean Conley）在發送給白宮的信件中寫道兩人目前狀況良好，同時他也指出，川普在康復後能夠在毫無干擾的情況下，持續履行總統職務。
據了解，川普夫婦計劃會在白宮內的住所治療休養，主治醫師也強調白宮醫療團隊會盡心照護，並感謝美方頂尖醫療專家、機構所提供的支援。
此消息一出，也為11月的總統大選拋下震撼彈，並成為微博熱搜第1頭條話題，不少人擔憂接下來的國際局勢、美中關係發展，但卻有大陸網友對此捧腹大笑、齊聲叫好稱是遲來的國慶禮物，甚至還戲謔地端出上聯「國慶中秋加國同慶」、下聯「川普夫婦確診新冠」與橫批「普天同慶」，希望病毒盡快戰勝他。
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