川普確診！李正皓推演「4大走勢」　網驚：劇本被你看光

美國總統川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），川普親自透過推特證實，消息一出震驚全球；至於是否將會影響11月的美國總統大選和未來美中關係，也是各界關注的焦點。對此，名嘴李正皓稍早在臉書推演川普確診後的「4大走勢」。

▲川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19）。（圖／翻攝自川普推特）