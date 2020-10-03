川普確診！葉毓蘭寫「全英文信」酸　他氣翻：想上外媒？

美國總統川普昨（2）日驚傳確診新冠肺炎，引發全球關注。然而國民黨立委葉毓蘭就在臉書用「全英文」寫了一封給川普的公開信，暗酸川普與台灣防疫，進而遭到各界砲轟，她也隨後刪文。對此名嘴李正皓就痛批：「除非這件事是被盜帳號，否則葉毓蘭妳辭職吧」。

▲葉毓蘭昨日在臉書寫了全英文公開信，內容遭各界砲轟。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

× ▲葉毓蘭昨日在臉書寫了全英文公開信，內容遭各界砲轟。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲草協聯盟發起人李正皓。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.10.31）