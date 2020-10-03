修憲廢考監兩院與否有歧異　藍委：恐成國民黨內最大戰場

立法院朝野黨團日前經過協商，終於拍板將成立修憲委員會。而其中針對考試院及監察院廢除與否，國民黨立法院黨團卻未提案為修憲議題，反倒是民進黨團率先提案廢除考監兩院。對此不願具名的國民黨立委透露，針對廢除考監與否，國民黨內存有歧見，「弄不好恐怕成為本次修憲中，黨內最大的戰場」。
立法院朝野黨團日前經協商決議成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。目前朝野相關修憲提案主要包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題。而其中針對廢除考監兩院，國民黨日前曾經大動作佔領立法院，並且杯葛監察院長陳菊上台報告，看似廢考監意願相當明顯，不過在朝野修憲提案中，卻未見國民黨團將修憲列為項目之一。
對此國民黨立法院黨團總召林為洲表示，國民黨的立場就是廢院、但不廢權。「考監的權力職務可以討論，看要回到立法院，或用獨立機關處理。」林為洲說，「舉例來說，考試院跟人事總處比較相關，也許考試院業務和人事總處合併，至於監察院的業務有一些是獨立的，比如人權委員會可能就要用獨立機關處理」。
不過不願具名的立委表示，國民黨內對於廢考監議題有許多不同的版本，有人主張不能廢，有人主張廢監不廢考，也有人主張凍結監察院等，因此就眾多的排列組合，勢必會有一番討論。他判斷，廢考監議題可能會成為國民黨最大的內部戰場。而之所以黨內會出現那麼多版本，最主要的原因還是大家在意考監的職權將何去何從，因此他建議，接下來的討論，應該不是專注在考監兩院的存廢，而是考監兩院的職權該如何處理。