國民黨衰敗全因風水？中常委：門前石獅子「有眼無珠」

國民黨主席江啟臣，為了節省黨內開支，有意將中央黨部遷往杭州南路的國民黨智庫。而國民黨中常委江碩平也贊同此項計畫，他表示自從國民黨中央黨部遷移到八德大樓後，因為風水不好，導致歷任黨主席都走向失敗。此外江碩平更提到，原本黨部外的兩尊石獅子是為了擋煞，但不知何時石獅子的眼睛卻遭人挖走，變成「有眼無珠」，也象徵著「國民黨會看不清未來的方向」。
江碩平今天（3日）上午接受訪問時，表示國民黨中央黨部從張榮發基金會搬至八德大樓後，歷任黨主席時運都不太好，江碩平更點出原因在於三樓的主席辦公室，面對著對街的財神廟以及龍江路的路沖，才導致歷任主席都是因為失敗而請辭。
此外，江啟臣為了重整黨中央的空間規劃與利用，除了將革命實踐研究院與政策會政研部遷到智庫外，再把二樓的組發會及文傳會分別搬到四樓、一樓及地下一樓。不過這樣的分配模式也讓江碩平感到不妥，直言文傳會、組發會是黨的兩大門神，若是讓黨中央二樓清空，形同是「攔腰斬」煞氣，未來將會有血光之災。
而針對黨部門口的兩座石獅子，原本是用來作為鎮煞的用途，不過沒想到石獅子的眼睛都遭不明人士挖去，等於是「有眼無珠」，讓國民黨看不清未來與方向。江碩平也直言，已經請助理到淡水八里的玻璃工廠，打造四顆眼珠要裝上去，並強調地理風水等玄學，寧可信其有不可信其無。