國民黨衰敗全因風水？中常委：門前石獅子「有眼無珠」

國民黨主席江啟臣，為了節省黨內開支，有意將中央黨部遷往杭州南路的國民黨智庫。而國民黨中常委江碩平也贊同此項計畫，他表示自從國民黨中央黨部遷移到八德大樓後，因為風水不好，導致歷任黨主席都走向失敗。此外江碩平更提到，原本黨部外的兩尊石獅子是為了擋煞，但不知何時石獅子的眼睛卻遭人挖走，變成「有眼無珠」，也象徵著「國民黨會看不清未來的方向」。