陳水扁稱募兵制馬英九改的　徐巧芯：民進黨怎不改回來？

前總統陳水扁今天（3日）上午在臉書粉絲專頁「新勇哥物語上」PO文，表示當初是時任總統馬英九強硬推行全募兵制，將現階段兵役役期縮短剩下四個月。對此前馬英九辦公室發言人、國民黨台北市議員徐巧芯則回應，如果覺得馬英九的方向不對，現在全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。更直言「這種政治語言顯示阿扁的精神跟身體恢復的很好」。