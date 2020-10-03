陳水扁稱募兵制馬英九改的　徐巧芯：民進黨怎不改回來？

前總統陳水扁今天（3日）上午在臉書粉絲專頁「新勇哥物語上」PO文，表示當初是時任總統馬英九強硬推行全募兵制，將現階段兵役役期縮短剩下四個月。對此前馬英九辦公室發言人、國民黨台北市議員徐巧芯則回應，如果覺得馬英九的方向不對，現在全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。更直言「這種政治語言顯示阿扁的精神跟身體恢復的很好」。
徐巧芯表示，若是民進黨政府覺得馬英九的募兵制方向不對，現在全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。如果阿扁認為馬英九的募兵制是弱化了國軍戰力，那麼蔡總統上任已經五年完全不調整，不就更失職了？徐巧芯更強調，事實上從2000年兵役法修正開始，政策方向就開始往全志願役的路線前進，「把問題全部推到一個人的身上，未免太不負責任了喔扁哥！」。
徐巧芯也強調，馬英九執政時期，兩岸的互動關係是採取和平為導向的政策，確實只需要精銳部隊做為戰力，「後備的部分確實可以裁減，讓年輕朋友有更多時間可以發展自我。」徐巧芯說，「誰知道馬英九卸任以後，換上蔡英文政府，認為這樣的策略是『軟弱』、『卑躬屈膝』」。
Ok，既然選擇強硬，海峽兩岸的風險一定會提升，包括軍購數字也會上升，那麼當然兵役制度也應該要調整。」徐巧芯強調，這是兩條路線的抉擇，魚與熊掌不可兼得。「但現在的問題在於，蔡政府第二任期的執政已經清楚選擇了路線，再搭配上海峽兩岸、國際局勢的改變，這都是現在才發生的事，沒道理拿以前你們所不認同的總統的施政方針去牽拖」。