罷王二階達標　王浩宇：有點累了「我將做出重大決定」

「罷王總部」臉書粉絲專頁2日推出「罷王NEWS直播」，首集主持人「木蘭卿卿」及「地表大叔」於直播中宣布，罷免王浩宇二階段連署書已超過3萬1千份，確定第二階段達標﹔王浩宇今(3)日也在自己臉書貼文回應，「有點累了，國民黨動員的罷免連署如果達標後，我將做出一個重要決定」。

▲王浩宇今天在臉書貼文回應，「有點累了，國民黨動員的罷免連署如果達標後，我將做出一個重要決定」。（圖／翻攝王浩宇臉書）