用921比擬戰場景況　吳斯懷籲蔡政府避戰、慎戰

由於兩岸關係漸趨緊張，立法委員吳斯懷今（4）日在臉書發文表示，由於台灣多年未經戰火威脅，他以921震災的災區狀況，模擬戰場景況，呼籲民眾冷靜思考，也呼籲蔡政府避戰、慎戰。
吳斯懷表示，美中關係持續緊繃，南海、台海周邊互秀肌肉，川普染疫「十月驚奇」出台，各種陰謀論不斷傳出，跌破一堆專家學者眼鏡；加上近日共機擾台頻次增加，兩岸情勢升溫，擦槍走火機率大增。
吳斯懷指出，外交部長吳釗燮公開兩點聲明：「目前沒有與美國建交打算、兩岸戰爭台灣自己面對，不寄望美國干預」，似乎釋放高層「避戰」的訊息，但台獨團體、綠營名嘴、網民依然持續向大陸叫囂對戰，擺出企圖一戰解恩仇的樣子。
吳斯懷表示，地震發生3、4天內，災區如同遭受敵人第一波攻擊，完全無法應變。包括交通癱瘓、通訊中斷、水電停供、物資缺乏、搶救困難等。直到震後3、4天左右，在國軍全力投入兵力，災區才逐漸恢復指揮掌握。
他呼籲國人冷靜思考，這只是中部災區的場景，中央政府、國軍及南北其他縣市沒有災情（災情較輕微），可以全力支援，仍需要幾天時間才能恢復掌握，應變搶救。如果台海戰爭全面開打，損害必然遍及全國，國軍投入應戰，各地方政府自顧不暇，民眾只能自求多福。戰場景況如此，請問，政府準備好了嗎？人民準備好了嗎？
吳斯懷認為，有鑒於此，在「不挑釁、不避戰、不畏戰、不卑躬屈膝」的原則下，避戰及慎戰應該是蔡政府的選項之一吧！