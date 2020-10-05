南方澳大橋重建今動土　蔡英文提3大目標、2022完工

南方澳跨港大橋於2019年10月斷裂崩塌，造成6人罹難、13人受傷的悲劇。今（5）天總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部部長林佳龍都出席南方澳大橋的重建動土典禮，蔡英文在致詞時提出3大目標，並要求2022年如期、如質完工，為地方帶來新氣象、轉型重生。