南方澳斷橋重建動土　蔡英文、蘇貞昌連袂出席

南方澳跨港大橋去（108）年10月1日突然斷裂，造成6人罹難，13人受傷，事隔一年又四天之後，今（5）日舉行新橋重建動土儀式，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌一同出席，新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺，引道201.53公尺，總工程費8億4850萬，預計111年8月完工。

▲總統蔡英文在南方澳跨港大橋新建動土典禮致詞。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)