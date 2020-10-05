南方澳斷橋重建動土　蔡英文、蘇貞昌連袂出席

南方澳跨港大橋去（108）年10月1日突然斷裂，造成6人罹難，13人受傷，事隔一年又四天之後，今（5）日舉行新橋重建動土儀式，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌一同出席，新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺，引道201.53公尺，總工程費8億4850萬，預計111年8月完工。
南方澳跨港大橋去年10月1日突然斷裂之後，交通部長林佳龍承諾三年內完成新橋重建，在斷橋一年又四天之後，今天正式舉行新橋重建動土典禮，蔡英文總統在典禮致時時提出重建工程「三大目標」，蔡英文指出，重建的工作必須要如期如質地完成，大橋一天不蓋好，交通就不便利，要讓商圈振興起來，漁港活化起來，重建工作絕對不能拖延。
現在大橋的重建交給公路總局及蘇花改工程團隊，他們過去克服萬難，為東部的民眾提供一條安全回家的公路，相信2022年10月，兩年以後一定能如期如質地完工，讓南方澳鄉親有一座堅固可靠的橋樑，恢復交通便捷的生活。
蔡英文表示，南方澳是鯖魚之鄉，一個星期前也舉辦鯖魚節活動，新的大橋用的是鯖魚和海浪2種元素所設計，也能感受到鄉親對這座新橋充滿期待，南方澳開港將要滿百年，許多地方人士對未來發展有很多討論；我請交通部偕同農委會漁業署和宜蘭縣政府一起了解在地的想法，讓南方澳成為宜蘭的驕傲，也讓這裡成為重要的漁貨交易地點和觀光勝地。
蔡英文說，去年事發以後，她和蘇貞昌院長要求全國橋梁的安全檢測，林佳龍部長和各部會地方政府合作積極處理；過去一年，我們全盤納管公眾通行的橋樑，修訂檢測規範以及精進橋梁管理系統，同時協助各縣市政府加速橋樑檢測和改善的工作，對於地方上需要詳細檢測的橋樑，中央全額補助經費，詳的工作已經在進行當中。
蘇貞昌致詞時則是強調，「經一事長一智」，南方澳大橋斷裂後，行政院針對全國橋梁進行總體檢，在2萬多座橋梁中，盤點出108座，該新建的新建，該補強的補強，尤其每座橋梁都像農產品一樣有「履歷」，橋梁也有「工程履歷」，每一座橋梁都有人管，都要管得好，都要到位，而這些經費，蔡總統指示全額由中央補助地方。