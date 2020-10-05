韓國瑜出局？沈富雄預言「剩4人」搶2024總統：小黨幻滅

美國總統川普確診新冠肺炎，引起全世界譁然，對手民主黨的候選人拜登更是先後在推特高喊自己將成為美國總統，選情更加激烈。而台灣在美中角力戰中將扮演何種角色，也讓不少民眾更關注這場大選。不過前立委沈富雄今（5）日就大膽提出「後川普時代」的12項預言，直言2024年總統大選將剩下4人爭鋒、更分析美國總統大選後政治力量的改變。
(1) 拜登大勝，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張。
(2) 美國「反中、反共」政策三十年不變，但手法轉趨細膩，符合國際遊戲規則。
(3) 中國短空長多，療傷止痛，「一帶一路」縮水，稱霸延後。
(4) 美國繼續挺台「拒統」，但停止挑釁北京的「反獨」紅線。
(5) 台灣是美中惡鬥的贏家，產業鏈重整後更具彈性，各項世界排名將穩定超前。
(6) 美懼通膨、中憂失業，美中民生產業鏈無法脫鉤，因此兩岸貿易依舊暢旺。
(7) 台海復歸平靜，武嚇告一段落。
(8) 台灣兩岸政策將更穩健，「謀獨」留給小黨及躁進小派系。
(9) 國民黨不會亡，將加速本土化，不得民心，連北京也看不起你。
(10) 小黨幻滅，短期內看不到像樣的第三黨。
(11) 2024大位爭逐，剩朱侯文清四人，韓不與焉！
(12)「十月驚奇」不是川普出手，而是冥冥之中有個「祂」。是「神愛世人」，不是「God bless America」。（編輯：楊智傑）
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