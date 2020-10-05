川普確診　游錫堃：祝早日康復、領導世界對抗中國

美國總統川普確診新冠肺炎全球震驚，國慶籌備委員會今（5）日上午舉行中華民國各界慶祝109年國慶記者會，慶籌會主委、立法院長游錫堃致詞時代表立法院，祝川普早日康復，領導世界對抗中國暴行。
游錫堃表示，這幾天看到川普總統染疫的報導感到很震驚，藉這機會代表立法院向川普總統表達關心，也祝福他早日康復，繼續領導世界、對抗中國暴行。
游錫堃表示，因為新冠肺炎疫情，全球共有3,500萬人確診、193萬人因此喪命，相信大家想到疫情都會覺得很難過，但他沒想到在川普總統染疫後，有媒體報導中國網路一片歡騰之聲，且若有理性的發言將會被刪除。同時因為許多民主國家疫情較嚴重、抗疫抗得很辛苦，中國卻藉機宣揚他們已控制疫情、具中國特色的社會主義帶來抗疫優勢，他覺得不可思議。
游錫堃指出，台灣被視為民主的抗疫典範，還好有台灣，讓中共在醜化民主政治時無法邃願，因為民主萬歲，台灣挺住疫情肆虐，也等於是守住民主。
游錫堃也說明本次國慶主題「2020民主台灣 自信前行」之六個理念，第一、台灣能發展自由法治，也同時能守住自由法治；第二、人權可以獲得保障，台灣能成為幸福的國家；第三、在1979年中國與美國正式建交之後，被戲稱為「亞細亞孤兒」的台灣，走過41年艱辛歲月；第四台灣抗疫有成、國際上也肯定我們是抗疫典範；第五很多投資回流，他相信能再創台灣經濟高峰；第六台灣國際能見度提高，也有越來越多國家因為認同民主而支持台灣。這些都是因為民主，有民主就能前行，所以他認為台灣需堅定民主成果、才能屹立不搖。
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