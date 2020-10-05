中國模擬攻擊基隆市政府！林右昌：武力威脅讓台人更團結

2020年國慶晚會將首度移師基隆舉行，9日將於基隆港西4碼頭登場。不過，中國大陸網民先前流出中國人民解放軍的軍事訓練基地照片，竟然出現模擬「基隆市政府」的仿造建築，再度掀起討論。基隆市長林右昌表示，中共對台灣圖謀沒有停止過，武力威脅只會讓台灣人更加團結。
國慶籌備委員會今（5）日上午舉行中華民國各界慶祝109年國慶記者會，林右昌致詞時表示，國慶移師到基隆來，是台灣第一次，也是國慶第一次，國慶晚會在基隆港西4碼頭登場，也是國慶首度在港區舉辦，屆時港區內所有船隻都會鳴笛慶祝晚會舉辦，郵輪也會晚間在8點之後參加晚會，會後才會駛離。
林右昌表示，國慶在基隆舉辦有特殊意義，除了從台灣頭出發，近來國際局勢有非常大的動盪，格局轉變，中共軍演演習把基隆當成目標，其實中共目標不只是基隆，中共對台灣的圖謀沒有停止過，越多武力威脅只會讓台灣人更加團結，專制、獨裁的中共政府也能更彰顯民主台灣有多可貴，所以這次國慶晚會不只歡迎僑胞、僑生外，也是向防疫英雄與勇敢的台灣人致敬。
為了演練武力犯台，中國大陸最大型內蒙古朱日和軍事訓練基地中，按照真實比例仿造出台北鬧區，以及我國總統府與外交部建築，主要幹道和模擬機場跑道。另外，位於甘肅省酒泉市的鼎新基地中，也有1:1仿真比例的清泉崗空軍基地模型。