中國模擬攻擊基隆市政府！林右昌：武力威脅讓台人更團結

2020年國慶晚會將首度移師基隆舉行，9日將於基隆港西4碼頭登場。不過，中國大陸網民先前流出中國人民解放軍的軍事訓練基地照片，竟然出現模擬「基隆市政府」的仿造建築，再度掀起討論。基隆市長林右昌表示，中共對台灣圖謀沒有停止過，武力威脅只會讓台灣人更加團結。

國慶籌備委員會今（5）日上午舉行中華民國各界慶祝109年國慶記者會，

鼎新基地中，也有1:1仿真比例的清泉崗空軍基地模型。