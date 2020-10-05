因應共機來不停！109年空軍空中戰巡已4132架次

兩岸關係緊張，共機頻繁擾台，根據國防部送交立院報告指出，因應共機擾台，今（109）年迄今國軍派遣空中戰巡已達4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演任務。

立法院7日將邀請國防部長嚴德發進行業務報告，

去年國軍剛成立的「聯合兵種營」，報告書指出，今年漢光36號實兵實彈演習重點演練課目，已將新編成的「聯合兵種營」及新興兵力「F-16V（Block20）戰機」、「雲豹30鏈砲甲車」等武器裝備，納入重點演練課目實施驗證，與空中戰機、地面防空部隊及海軍沱江艦、機動飛彈車組，遂行三軍聯合作戰實彈操演，實質提升「三軍聯合防衛作戰」效能。

報告也指出，為應對匿蹤戰機、無人攻擊機等新式威脅，國防部已完成「安民計畫」等8案雷達性能提升規劃，強化多重目標偵測能量，以利於戰時早期預警，爭取應變制變時效；持續執行指管系統提升與地面部隊C4ISR系統建置，精進聯合作戰指管效能，並提升指管系統資安防護與機動情傳能力，支援聯合作戰行動。



