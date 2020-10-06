羅智強批綠「卡公投黨」　范綱皓反酸：別帶風向

國民黨籍台北市議員、國民黨革實院長羅智強在臉書發文痛批民進黨「卡公投」，更直接點名民進黨秘書長林錫耀裝失憶。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓5日在臉書反擊，要羅智強不要為了炒作自己的政治聲量、帶風向，反譏「政黨凌駕政府，是國民黨才會做的事」。