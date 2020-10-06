國民黨提台美復交？蘇貞昌：良心發現

行政院院長蘇貞昌今（6）日赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告並備詢。針對國民黨團提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，蘇貞昌在受訪時酸：「台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的。現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。」
國民黨團指出，有鑑於美國近2個月來接連派出衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，並宣布對台灣多項軍售案。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）也對外表示，美國正在推動台灣重返聯合國，眾議員蒂芬妮（Tom Tiffany）也提出決議案，要求台美正式恢復邦交，國民黨團認為，現在台美關係不斷升溫，蔡政府對美應該尋求更全面的外交關係，恢復邦交。
對此，蘇貞昌在接受訪問時酸說：「台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的。現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁，但這要好好努力，希望對外大家團結一致。」蘇貞昌也希望國民黨能一改過去「未以台灣最大利益」作為考量的思維，若能腳步一致，台灣會更強、會更被世界肯定。
此外，蘇貞昌也提到，中國一再地對台灣施壓，希望國民黨多發表更本於台灣主流民意的意見。美國是在世界上最能為台灣發聲、也最有能力為台灣打開國際空間、做努力協助的朋友，政府會繼續努力增強跟美國的關係，關係改善也要一步一步來。