國民黨提台美復交？蘇貞昌：良心發現

行政院院長蘇貞昌今（6）日赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告並備詢。針對國民黨團提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，蘇貞昌在受訪時酸：「台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的。現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。」