民眾黨盼修憲聚焦　呼籲兩黨別夾帶可行性低議案

立法院會今（6）日將處理朝野各黨團日前送交的修憲委員會成員名單，台灣民眾黨立院黨團在院會前舉行記者會，提出修憲新思維，呼籲將公民權下修至18歲、廢除考試院與監察院，盼朝野立委都能支持。
民眾黨總召賴香伶，修憲委員會啟動後，18歲公民權提案是最大焦點，也是國會中最期待完成通過的議案，幾乎已是朝野共識，希望這次能完成修憲，那麼將會是立法院發動修憲第一次成功。民眾黨希望朝野共同努力，完成這個歷史性角色，也呼籲兩大黨，不要借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局。
民眾黨副總召張其祿表示，三權分立是當前各國政府組織運作的基本原則，且考試院目前的職權，有許多已在行政機關進行，監察院也有許多職權理應歸由國會職掌；以目前的制度設計，監察院根本無法有效監督與糾舉行政權。因此應該廢除考監兩院，回歸正常憲政體制。
張其祿呼籲，憲法是國家基本大法，不宜輕動，但也不能把修憲門檻訂太高，致使無法與時俱進，如果這次的修憲委員會能把修憲門檻適度降低，將有利於國家合理運作。
根據立院修憲委員會名單，一共39席，包括民進黨共20席，另外禮讓2席給無黨籍林昶佐與陳柏惟；國民黨14席；台灣民眾黨2席；時代力量1席。