立院無異議通過「台美復交」案　外交部：續深化台美關係

國民黨立法院黨團今（6）日在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，要求立法院作成決議，由於沒有其他政黨提出異議，因此兩案均獲通過。外交部對此表示，感謝立院朝野對台美外交及安全關係的支持，將持續深化台美雙邊關係。
針對立院通過「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，已注及立法院的決議，並感謝立院朝野對台美外交及安全關係的支持。過去幾年來在政府有效政策下，台美間已經建立高度互信，雙邊關係良好，且在各層面均有顯著進展。外交部將持續在政治、台灣國際參與、經濟貿易、以及安全等各層面，深化台美雙邊關係，以符合我國國會對台美關係的期待。
外交部表示，有關中國持續對台灣進行軍事威脅，對區域的和平與穩定造成嚴重衝擊，並對海峽兩岸的現狀造成破壞，為持續提升台灣的防衛能力，外交部將持續促請美國政府根據「對台六項保證」與「台灣關係法」，提供台灣必要的防衛性武器，並強化台美兩國在安全方面的合作關係，以維持區域和平穩定。
另外，來自多明尼加、哥斯大黎加、哥倫比亞等8個拉美國家的80多位政要、學者和意見領袖，簽署「支持民主台灣，反對中國霸權」宣言，表達對台灣的支持。外交部表達感謝，相信「德不孤必有鄰」，台灣自由民主的價值贏得國際支持及跨國肯定。