未來總統熱門人選齊聚一堂　柯鄭侯均避談2024

北北基桃4縣市首長今（6）日合體為2020桃園眷村文化節站台，基隆市長林右昌在致詞時笑言「其他3位市長都是2024年總統大選的熱門候選人」，會後媒體聯訪時，柯文哲以「我們有不回答的權利」回應；鄭文燦強調「今天是眷村文化節」；侯友宜要大家「麥擱問選總統」，三人均避談2024。
由桃園市政府主辦的「2020桃園眷村文化節」今年首度跨縣市合作，邀請台北市、新北市及基隆市合辦，北北基桃4縣市首長包括桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及機基隆市長林右昌難得合體，尤其柯、侯、鄭三人被認為是2024總統大選熱門人選，而林右昌也可能角逐台北市長，各界特別關注4人彼此互動情形。
記者會開始前，林右昌首先抵達會場，柯文哲接著抵達，侯友宜及鄭文燦則幾乎是同時下車，兩人在進入會場前還先停下腳步討論林口交流道改善工程問題；4位首長的座位安排依序為鄭文燦、柯文哲、侯友宜、林右昌，4人在活動前戴著口罩熱烈討論。
桃園眷村文化節舉辦20年來，首度跨縣市合作，鄭文燦表示，眷村是台灣歷史的獨特產物，眷村文化當然也是台灣文化的一部分，希望歷史記憶能夠透過創新而保存下來；他指出，眷村文化節在北部4個城市都發展的很好，包括美食、工藝、器具、表演等，期許創造一個多元的台灣，能夠共融、共好，今年4個縣市一起攜手合作，不分彼此、不分黨派，就是希望能夠讓台灣能夠邁向更多元、更包容、更團結的台灣。
對於各界關注的2024總統大選議題，今天合體的北北桃3位市長都是呼聲極高人選，媒體問及如何看待彼此可能成為競爭對手一事，柯文哲直說這是無聊題目，「我們有不回答的權利」；鄭文燦不願模糊焦點，僅說「今天是眷村文化節，我們追求共榮共好方向，一起推動。」；侯友宜則是要大家「麥擱問選總統」，強調做好現在的市政工作，尤其今天是眷村文化節，代表社會有更多的包容力，是我們中華民國最重要的資產，也是在台灣生命力最重要的一個過程。
侯友宜重申，眷村文化節從這個起點開始，讓我們台灣中華民國充滿包容、歡喜，更具有共好共榮的力量，4個縣市站在一起，大家一起攜手合作，創造北台灣共融，我們一起共好。