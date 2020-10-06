未來總統熱門人選齊聚一堂　柯鄭侯均避談2024

北北基桃4縣市首長今（6）日合體為2020桃園眷村文化節站台，基隆市長林右昌在致詞時笑言「其他3位市長都是2024年總統大選的熱門候選人」，會後媒體聯訪時，柯文哲以「我們有不回答的權利」回應；鄭文燦強調「今天是眷村文化節」；侯友宜要大家「麥擱問選總統」，三人均避談2024。