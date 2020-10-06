為囤房稅與老議員互槓　呱吉爆氣：別唧唧歪歪在那邊假

而邱威傑4日在與藝人大支直播時，首度提到陳建銘擋囤房稅一事。而陳建銘也在臉書上回應，表示他反對的是市府財政局的提案，直言「呱吉議員的提案沒人反對，早就送到法規會等候審查了」，更強調北市府提出的囤房稅率是3.6%，呱吉議員的提案是2.4%，「市府的版本比呱吉議員還嚴苛，真的有必要讓稅捐處說明不是嗎？」不過此番解釋直接引出邱威傑本人回應，並在隔天中午開直播回嗆陳建銘。
邱威傑在直播中表示，「我的提案更是在一年前就進到法規委員會，如果你關心，你早就讀過了；市政府的提案在去年就提出來了，你該讀也早就讀了。你如果沒有讀，財政局長都親自到你辦公室解釋過了，結果你說，你還有問題要了解，你到底還要了解什麼？」邱威傑說，「你實質上就是反對囤房稅，你就直接講出來。」說到激動處，邱威傑甚至忍不住飆出髒話，怒嗆陳建銘「不要在那邊唧唧歪歪」，直言陳說話很假。「放屁，你直接講出來你反對囤房稅，我他X尊敬你。」邱威傑怒批，「在那邊假，在那邊強辯，扯！」。
直播結束前，邱威傑也強調，台北市議會內，很多老議員他還是覺得非常優秀，「我很欣賞李建昌、周威佑，我說真的他們都很棒，不是所有老議員都很爛。」不過話鋒一轉，邱威傑也說，「我真的覺得2022年大家要認真看清楚，真的一堆亂七八糟的妖魔鬼怪。」邱威傑直言，很多老議員開會不來開，法案不好好審，「然後臉書上發文說為了台北市好忙，中秋節跑了30攤，講得好累好辛苦。跑這些攤，真的會讓台北市有更好的未來嗎？」邱威傑直言，「你跑攤不是為了台北市的未來，是為了2022年、為了你下一次的選舉！」。