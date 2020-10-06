提案台美復交 國民黨團：朝野不求戰不懼戰
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-06 15:54:14
立法院院會今（6）日上午無異議通過國民黨團提出「台美復交」、「美協防台灣」二項決議案。國民黨團表示，藉此希望能讓國際社會看到台灣朝野上下不求戰，但也不懼戰的決心。
國民黨團下午發布新聞稿指出，近來中國大陸頻以軍機繞台、擾台，國民黨團必須向國際社會表達，台灣民眾面對武力威脅時共同的心聲。對今日的提案，國民黨團表示，「維持兩岸和平」、「推動對美關係正常化」、「回復中華民國與美國邦交」，一向是國民黨不論執政或在野都積極努力的目標及重大執政方針。今天提案通過，不只代表國民黨的態度，更說明朝野在議題上的立場完全一致。另外，國民黨團指出，面對外在武力威脅，朝野一致對外，尋求美國依「台灣關係法」協助抵抗也是符合台灣全體國人的最大利益。更希望藉此讓國際社會看到、聽到、體認到，台灣朝野上下不求戰，但也不懼戰的決心。國民黨團認為，國家安全維護不能一廂情願只尋求外力支援，國人更須自力自強，只有堅強團結的台灣，才能一起面對外力的各種挑戰。朝野政黨有競爭，也有合作，這是民主的常態，也是民主的價值所在。但也要提醒蔡總統，美國前總統雷根曾說過「危機當前，政府無法解決我們的問題，問題就出在政府」。