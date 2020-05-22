【NOW少年】要去哪裡修戀愛學分？ 帥哥正妹原來都在這

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」本集的《NOW少年》將帶大家一起探討，帥哥美女到底都是在哪裡念書？哪些科系又會讓大學生們格外憧憬，有聯誼認識的衝動呢？聯誼活動對大學生相當重要，根據街訪調查，男性同學對傳播、語文科系的興趣較高，女性則嚮往與商科、運動科系的聯誼。不過在被問及不想聯誼的科系時，答案相當豐富；有人選擇機械、資管系，因為覺得同學都宅在家，不夠活潑外向；也有人不願跟法律系聯誼，是怕法律系出身的人無聊；甚至還有人相當害怕哲學系，「他們感覺怪怪的」同學如是說。那到底帥哥美女都集中在哪些學校？根據交友軟體在2019年末所做的統計，以「左滑為不喜歡、右滑為喜歡」作根據，並在「喜歡即為長相接受」的前提下，將被滑向喜歡的使用者所登記的學校統計，結果如下：正妹最多學校前三名：1.弘光科技大學（台中市沙鹿區）2.台灣大學（台北市大安區）3.文藻外語學院（高雄市三民區）帥哥最多學校前三名：1.輔仁大學（新北市新莊區）2.嶺東科技大學（台中市南屯區）3.成功大學（台南市東區）更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。