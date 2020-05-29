【NOW少年】街頭老司機無私推薦 哪類網紅最夯賺最多？

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」本集的《NOW少年》將帶大家一起挖掘，街頭老司機到底都在追蹤哪些網美？台灣網紅的競爭市場又有多激烈？根據街訪調查，年輕朋友最常使用的社交軟體為Instagram，推薦給主持人、小幫手的網美帳號也都以此平台為主；社交媒體資訊網Napoleoncat統計，台灣截至2020年4月，已有超過750萬名使用者，絕大多數是44歲以下的年輕人。至於台灣網紅的市場有多大？網紅搜尋引擎統計，台灣約有個超過千人追蹤的社群帳號(包含同⼀使⽤者的多個帳號)，其中逾萬⼈追蹤的「超⼤網紅」約⼈，多數網紅粉絲數在萬名以下()三⼤平台的女性內容創作者比率皆⾼於男性。而這些⼈的年齡普遍都低於歲。不過，什麼主題、類型的網美網紅才會受到民眾喜愛呢？評測、開箱類的官方數據顯示，的消費者在購買之前會上網查看相關產品的影片、網紅介紹。而的消費者更傾向於購買有評測的產品。也就是旅遊生活類，這種的人數非常眾多，但是因為製作相對簡單，所以也是不錯的選擇，的官方數據顯示，每天在上面觀看的人數都有千萬以上，是很有市場的一個類型。遊戲類遊戲的市場雖然聽起來很狹隘，但是根據國發會的統計，歲民眾的網路普及率是，所以遊戲在網路上是非常有機會的，美國社交分析網站統計顯示，收入前十的頻道中，有六個是遊戲影片，總收入超過萬美元。究竟老司機們在影片中都推薦了什麼IG正妹網美呢？更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。