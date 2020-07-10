【NOW少年】經典男女進度暗示法 各壘包真實含義大揭密

看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」每個人在成長過程中，多少都有情竇初開的經驗，而因為亞洲國家民風保守，很多人都會用「壘包」來暗示與另一半的交往進度。本集的《NOW少年》將帶大家一起來了解，究竟我們以前常用的「壘包暗示法」到底是什麼意思？而交往多久才會適合往下一壘推進呢？根據街訪調查顯示，不少年輕人都有聽過壘包暗示法，也對壘包的含義大多理解，但是面對近年來新興的陽春全壘打（意指一夜情）一說，卻鮮有所聞，而當問及自己是否能接受時，有些人認為感情基礎不夠，所以不行，也有人說是這個行為太過前衛與開放，自己的思想暫時無法跟上。對於父母是否會插手干涉自己的感情進度，有些人表示自己的父母是屬於開放式思想，只要不受到傷害都能接受，也有人覺得爸媽保守過頭，對於任何的異性接觸都有所排斥；也有父母隨著年紀而放寬限制，「以前會，但是我現在長大就不會了」。至於一段感情中到底要相處多久才能夠往下一步推進？根據心理治療師Toni Coleman的說法，他認為36個小時是非常關鍵的，但這個數據並不是「連續相處36小時」，而是說一天約會3小時，持續12天這種可間斷的接觸；每36個小時就可以推薦往下一步走，然而如果是已經發展到全壘打的朋友，也推薦大家每隔36小時就要給對方一點性需求的滿足，較能維繫感情。壘包暗喻法起源於二戰後的美國，當時流傳在青少年之間，不同於歐美國家的開放前衛，以下為亞洲版本的正確解釋：一壘：帶有羞澀的簡單肢體碰觸行為，牽手、擁抱，有些感情較好的一般異性友人也會發生二壘：指有比較進階的愛意表現行為「接吻」，接吻在人類社會意指強烈的愛意行為，所以二壘也就是比較確定關係的一個壘包。三壘：三壘是指兩個人發展到一個程度，對對方的生理性徵產生好奇的階段，會有以手、嘴等方式觸碰性徵，達到探索、滿足快感的行為。全壘打：完成異性伴侶間的一切舉動，泛指性器結合。更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。