【NOW少年】振興券郵局開賣實測 無搶兌人潮三分鐘速領券

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」行政院推出的振興消費三倍券在15日正式開始發放。攤商、政府都引頸期盼這次的振興券能著時改善經濟，復甦買氣。本集的《NOW少年》將帶大家一起來實測，在事前一直被認為是最耗時的「郵局領券」到底會花多少時間，完整步驟流程又是如何？民眾又怎麼看待振興券？根據街訪調查顯示，絕大多數的民眾都說自己會去領振興券，「這是政府的美意」「不拿白不拿」，但是當問到會不會覺得很麻煩時，也有民眾表示相當複雜，覺得直接發錢、退稅還能省下印刷發放的成本。而在使用的規劃上，不少民眾都打算把振興券用在旅遊業上，其餘則有「家電」「教育」等不同的答案。振興消費三倍券15日正式開始發放，在發放之前，共計有1182萬人尚未使用綁定、預購等通路獲得振興券，因此郵局現場領券也被視為是最多數人會使用的管道。主持人與小幫手在發券日當天，實際前往北門、文德兩間郵局排隊領取振興券，由於現場人數並沒有預估的多，全程耗時不足兩分鐘，相當迅速。振興消費券郵局領券完整步驟：1.現場排隊抽取號碼牌2.依照叫號臨櫃辦理3.準備1000元現金及身分證或健保卡4.現場不拆封檢查券數是否為「4張500，5張200」5.確認後簽名領收而郵局領券採用身分證字號末碼分流，末碼為單號的人在周一、三、五可領取，雙號則是周二、四才能領。另外若是幫他人領取，除領取本人的健保卡，必須同時出具受託人的身分證明文件並繳交1000元，但不須填寫委託書。為節省時間，1人最多領取5份，分流資格則以實領人的身分證末碼為主。更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。