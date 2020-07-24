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【NOW少年】分手後能做朋友嗎 情侶分手10理由完整公開

記者沈傳恩/綜合報導-2020-07-24 20:00:00
男女朋友都是為了什麼原因分手的呢？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」情侶交往是人生必修課題，雖然相愛時甜蜜，但大多數的愛偶都避不開分手這一關。本集的《NOW少年》將帶大家一起來看看，情侶之間都是為了什麼分手的？而分手之後還能做朋友嗎？最想對前任說的一句話又是什麼呢？

 

根據街訪調查顯示，絕大多數都是在交往之後發現雙方在各方面不合適而提出的分手，其他還有「感情變淡」「比較像朋友」等答案，而至於分手之後還是不是朋友？有沒有聯絡？不少民眾都表示彼此沒有追蹤對方的社群軟體，也幾乎沒有接觸，較少數人說雙方到現在都是好朋友，是和平分手。

 

分手後還能不做朋友？知名交友軟體對會員做了一份問卷調查，結果顯示將近60%的男生認為分手後彼此還是好朋友，而女生卻只有51.7%的人同意；再進一步經過交叉比對後更發現，交往時間長比較不容易在分手後有聯絡，最容易和平分手的交往時間則大約是3個月。

 

《OPview社群口碑資料庫》搜集各大論壇的關鍵字，歸納出了情侶相處的10大難題分別是：

 

1.家人

2.劈腿

3.遠距離戀愛

4.感情變淡

5.對方的前任

6.事業

7.金錢價值觀

8.異性閨密

9.外表

10.性事不合

 

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。

 

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