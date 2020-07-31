【NOW少年】LKK趕快跟上 流行語真實含義大揭密

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」現代人平時不管是什麼場合，都會在對話中摻入流行用語，但是流行語的更迭速度之快，常常讓人不知道自己「這個詞」是不是過時。本集的《NOW少年》將帶大家一起來看看，到底現在年輕人最愛用的流行語是什麼？哪些是他們眼中的過氣流行語呢？實際街訪調查年輕人最愛用的流行詞，「森77」「9898」「約嗎」「笑死」等，皆有人表示經常使用，至於其他共鳴度較強的流行語如「哇嘎哇嘎」「牙齒對郎造」也有不少民眾表示聽過，來源都是朋友間的口耳相傳，以及Youtube平台的推薦。至於過去的流行語跟現代的差異為何？有的民眾認為「現在的更難懂」也有人覺得「以前的都是數字還有諧音」「以前的似乎都是表情符號」等。而這些流行語的時代差異，往往會使人聽得一頭霧水，甚至會不悅、憤怒。「邪氣小孩到底是什麼？我真的聽不懂」根據《網路溫度計》的調查，2019年網友最愛用語前10名是：1.人+377（我生氣了）2.2486 （白痴、傻子）3.旋轉 （呼嚨）4.是在哈瞜？（到底在幹嘛）5.塑膠（無視、忽略）6.瓜張（誇張）7.咖啡話（胡言亂語、亂講話）8.潮他媽的（反諷的誇獎）9.灣家（吵架的台語諧音）10.郭（關我）更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。