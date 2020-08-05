NOWnews徵求辯論高手 成為明日之星不是夢

【徵選辦法】

【注意事項】

2020至今已經過去一半，不少網友都稱今年為「不平安的一年」或「多事的一年」，新冠肺炎、明星去世、黎巴嫩大爆炸等類似事件頻傳，讓民眾都相當害怕；不斷發生的事件，更讓許多社會議題因此浮出檯面，然而身為未來棟樑的年輕人，在面對這些狀況時，到底都是以什麼心情看待？自己又對這些事有什麼想法呢？你覺得振興券能有效振興經濟嗎？你覺得女生一定要穿內衣嗎？你認為男女交往階段應該干涉對方生活嗎？滿懷熱血充滿想法，卻沒有舞台、機會嗎？趕快來報名參加NOWnews今日新聞的全新節目《NOW辯風向》，最棒的發聲舞台，與線上知名的網紅藝人探討事情的正反兩面，還能夠成為下一個明日之星。你，在等什麼？1.徵選對象：15-29歲凡具學生身分者，包含高中及大專院校、研究所2.收件日期：即日起 至 8/20（四）晚間12點止3.請依下方三個議題，擇一表述看法 ，拍攝徵選影片政治議題：台灣是否廢考監，從五權變成三權分立？生活議題：年輕人是否給孝親費？兩性議題：男女交往是否應該干涉對方生活？⚠️請注意內容必須以「正」或「反」擇其一方立場表述，不可跨立場論述，或立場不堅定。4.影片規範：▸時間以1分半～3分鐘為限▸畫質需至少 720p▸畫面以個人半身為主，拍攝腰部以上畫面且不套用濾鏡、不調色▸影片名請以【NOW辯風向-姓名-議題類型】命名▸上傳至Youtube並設定不公開，或是上傳至雲端平台並開啟共享5.收件方式：請以主旨【NOW辯風向徵選-姓名】，信件內容包含【姓名、聯絡電話、就讀學校系級、影片連結】寄至 nowshow@nownews.com✦徵選者保證徵選資料均為真實且正確，且未冒用或利用任何第三人之資料。如有不實或不正確之情事，將被取消參加資格，且徵選者應負一切相關責任。✦徵選者個人言論不代表本節目立場，主辦單位保有修改、解釋和終止活動內容之相關權利。凡參加者即視同接受本節目各項規定，如有無法配合者則視同放棄資格。