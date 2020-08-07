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【NOW少年】父親節不是8月8號? 全世界最多人用的是這天

記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-08-07 20:00:00

8月8號為什麼是父親節？父親節時到底又該送什麼給爸爸才好呢？▲（圖／影像中心製作）
8月8號為什麼是父親節？父親節時到底又該送什麼給爸爸才好呢？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」一年一度偉大的父親節即將到來，由於亞洲傳統文化影響，父親在大家心中的形象相對權威、嚴肅，因此有很多民眾都會把握這一天跟爸爸感性的說聲謝謝。本集的《NOW少年》將帶大家一起聽聽，街頭年輕人對爸爸到底有什麼話說？父親節又是怎麼來的？老爸們最想收到的禮物又是什麼呢？

 

實際街訪調查發現，父親在民眾心中的形象五花八門「嚴肅但慈祥」「很有趣」「非常寵愛我」等等，而當問及要怎麼跟爸爸過這一天時，絕大多數的民眾都選擇「吃飯」，但是也有人把自己平時努力的成果發表當成禮物要送給父親，相當特別。

 

至於華人世界中的父親節是從何而來？1945年8月8日，當時由於中日戰爭逐漸明朗，上海有部分的愛國人士發起「父親節」來紀念戰場上為國捐軀的父親們，於是在抗戰確定勝利之後，上海市的各界黨國元老就聯名呈請中央政府，准予每年的八月八日定為父親節，並通令全國遵行，而中文的「父」字，亦有兩個「八」聯合起來的意象，讓當時的中國民眾覺得意義非凡。

 

但其實並非全球的父親節都是這一天，根據統計，有超過50個國家是將「六月的第三個星期日」當作父親節，這一天是源自於美國，1909年住在美國華盛頓州的杜德夫人與教會的牧師瑞馬士分享，認為父親也需要一個節日，自此開始在美國各地推廣這個觀念，而歷經了63年，1972年的時候，當時的總統尼克森終於正式簽署文件，將這一天明定為美國的父親節，也造就其他國家的效法。

 

那到底送什麼給爸爸最好呢？根據社群口碑網站《OPview》的調查，父親節最受歡迎的禮物前10名是：

 

1.家電

2.皮件

3.現金

4.誠心的祝福

5.刮鬍刀

6.衣服

7.手做禮品

8.美食

9.按摩及運動器材

10.手機

 

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。

 

關鍵字

父親節 父親節禮物 88節 送禮 爸爸節

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