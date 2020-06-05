【NOW少年】選總統到被罷免 政壇神話韓國瑜的商機

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」，高雄市長韓國瑜罷免案將在明天6月6日舉行投票，雖然如此，但是這次不談政治，本集的《NOW少年》將帶大家一起來談談，韓國瑜市長從18年競選迄今，到底為台灣帶來的多少的商機呢？本著「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」為競選口號的韓國瑜，最先帶來的就是高雄本地的觀光商機，他常造訪的虱目魚肚店也在當選後受到粉絲熱烈支持，老闆更因此特別推出了「韓國瑜」套餐，讓前來朝聖的民眾有更指標性的商品可以選擇。不過隨著總統大選的失利，韓國瑜聲勢開始漸漸不如過去，近日更是有民眾在大賣場的書架區發現，「韓國瑜給年輕人的個禮物」這本書，竟然以原價折的超低價販售，定價元的書現在只需要元就可以購買，讓許多民眾驚訝不已。「胸針、頭帶、杯子、帽子、貼紙、鑰匙圈、打火機」琳瑯滿目印滿罷韓字樣的小物，逐漸受到年輕朋友的歡迎，罷韓相關團體為籌措資金以及活動宣傳，各式各樣的商品經常熱賣一空，其中更以杯子等實用小物最為搶手，網路上的詢問度至今仍是高居不下。更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。