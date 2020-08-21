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【NOW少年】浪漫七夕 12星座到底都怎麼度過？

記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-08-21 20:00:00

浪漫的七夕即將到來，12星座到底都是怎麼看這個節日呢？▲（圖／影像中心製作）
浪漫的七夕即將到來，12星座到底都是怎麼看這個節日呢？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」浪漫的七夕即將到來，不少男女都會選在這天給另一半一個驚喜，或是選擇一家美味的餐廳一起度過，本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭年輕人到底會怎麼過七夕？12星座又是怎麼看待七夕的呢？

實際街訪調查發現，大部分的民眾都會與另一半一起度過這天，最多人選擇以「吃飯」「出遊」的方式慶祝；至於大家最想收到的情人節禮物是什麼？有些人想要「手作卡片」有些人則務實的想要「手機」，除此之外，還有「不用禮物，記得就好」這種暖心的答案。

知己知彼，百戰百勝，12星座的心中又是怎麼看待七夕的呢？

牡羊座：出門走走探險

富有企圖心及冒險精神的牡羊座，比起物質回饋，更想在情人節這天收到體驗式禮物，欣賞一場夜間燈光秀、赴遊樂園感受極致刺激，都是不錯選項。

金牛座：低調過就好

喜歡低調的金牛座，不會給情人一個盛大、高調的浪漫驚喜，他們通常選擇默默陪伴的相處模式慶祝。


雙子座：節日不是重點

對雙子座而言，情人節慶祝也好，不慶祝也無所謂。不過，這不代表她不愛對方，只是單純認為兩人在一起輕鬆愉快最重要，過不過節，並不是經營愛情的重點。


巨蟹座：全力以赴

固執、深情的巨蟹座，會精心準備一場浪漫盛宴，心型氣球、絨毛玩偶、玫瑰花束及表達情意的巧克力，都是情人節缺一不可的元素。

獅子座：我就是浪漫之王

在獅子座眼裡，情人節是個可以盡情曬恩愛的節日，他們會積極規劃許多特別行程，度過華麗、浪漫的一天。

處女座：務實不花大錢

處女座性格細膩務實，他們不會為情人節砸大錢買鮮花、禮物，認為平淡地慶祝即可。

天秤座：心裡超級期待

即使口頭上不願承認，天秤座內心其實渴望度一個盛大難忘的情人節。

天蠍座：溫暖的小角落

比起在外頭人擠人，天蠍座只想到一個安靜角落，好好地享受兩人小世界。

射手座：跟誰最重要

性格熱情奔放的射手座，不會特別期待情人節，但他們樂意和愛的人共度一天，即使對方只是友人也一樣。

摩羯座：節日都是行銷

性格冷靜理智的摩羯座，認為情人節不過是企業的「行銷操作」，他們雖不會拒絕和情人享用一頓燭光晚餐，但別妄想他們對這天能抱有特別的期待與浪漫幻想。

水瓶座：拜託別找麻煩

規劃行程、製造浪漫是水瓶座的罩門，不過，他們倒是很樂意參加Galentine's Day（沒有情人的閨蜜派對）。 

雙魚座：無私奉獻的愛

雙魚座是最熱衷無私奉獻的星座，比起收禮，他們更喜歡為對方規劃行程、準備禮物的過程。

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。

 

關鍵字

12星座 浪漫 星座 七夕 約會

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