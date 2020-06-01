廣編／佳格福樂以愛灌鈣偏鄉　嚴立婷用愛助攻小小藝術家

根據衛福部2016年國民營養健康狀況變遷調查報告，86.4%以上的台灣學童乳品攝取不足，全台孩童平均每日鈣質攝取量未達標準的50%；偏鄉因地處偏遠，牛奶運送及儲存不易，有些學校的小朋友可能一星期才喝得到一次牛奶。三軍總醫院松山分院陳瑞香營養師指出：「對正在成長發育中的孩童來說，牛奶含有多元豐富營養，可以幫助身體的成長和發育，且其中的天然乳鈣是人體容易吸收的優質鈣質，是幫小孩打好健康基礎很重要的營養素。」





佳格集團以愛為基石，長期投入社會公益，關注學童缺鈣議題，佳格福樂推出「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望能讓更多人重視孩童的缺鈣議題，串連更多的愛心，提供優質乳鈣給需要的孩童，期許成為更多幼童的營養健康夥伴。



佳格福樂發起「以愛灌鈣」計劃，於2020年6月1日起至7月31日，消費者每買一瓶1830ml的福樂一番鮮特極鮮乳，佳格福樂將會把這筆消費轉換成，能夠補充孩童鈣質攝取的福樂保久乳，幫助偏鄉孩童獲得優質乳鈣。佳格福樂行銷經理李宜蓁表示：「我們希望透過『以愛灌鈣』計劃，串聯全台灣的力量，讓愛心不斷滾動以幫助更多孩童。」2020年「以愛灌鈣」營養關懷活動預計募集捐贈30萬瓶福樂保久乳，將於九月抵達偏鄉小學。



佳格福樂一番鮮新包裝徵求小小藝術家 即刻投票用愛助攻 讓偏鄉學童才華發光



佳格福樂舉辦「小小藝術家」包裝募集活動，邀請偏鄉學童以牛奶為主題進行繪畫創作，讓孩子認識牛奶的製作過程與營養價值，參加的學校除了獲得1,200瓶福樂保久乳，票選前兩名的畫作，9月將會成為福樂一番鮮特極/低脂鮮乳(936ml)的側面包裝，讓全台灣看見偏鄉學童的才華。此外，佳格福樂再加碼提供前兩名優勝學校所有學生，一整個學期所需的福樂保久乳。活動將於2020年6月1日至6月15日開放網路投票，每投100票，佳格福樂會再多捐1瓶福樂保久乳給偏鄉小學。



「堅持讓孩子每天喝牛奶是我的責任」 《控制狂媽媽》嚴立婷攜子現身 呼籲媽媽們揪團為偏鄉孩童助力



知名藝人嚴立婷帶著七歲兒子受邀出席佳格福樂「以愛灌鈣」公益記者會。嚴立婷表示，讓孩子健康成長是自己做媽媽最重要的責任，她非常堅持小朋友每天一定都要喝牛奶。「當初接到活動邀請的時候，我覺得這個的活動立意很好。不論是上網為小小藝術家投票，或是購買福樂一番鮮特極鮮乳，響應捐贈活動，都希望地方媽媽、還有更多人能共同參與這次的活動，讓更多的偏鄉孩童能補充優質的乳鈣。」嚴立婷說，「既然平常就會給孩子喝牛奶，每一次買牛奶的時候還可以同時讓偏鄉小朋友補充到優質乳鈣，並且教育孩子牛奶的好處及幫助別人的可貴，一舉數得！何樂不為！」



