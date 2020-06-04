廣編／時尚新寵ANDERLOS　演繹獨一無二夏日小清新

台灣時尚設計師品牌ANDERLOS安德羅斯，承襲自東方風尚薰陶，對於現代都會女性的貼身包款有著獨到的美學觀點、更延伸至一系列的創作中。ANDERLOS本季推出「Show U」真皮寬背帶系列，嚴選頂級耐磨手掌紋皮革、限量印花與質感純彩，同時穿插精緻的金屬與輕寶石點綴，為原先優雅的品牌包款添上活潑與高調的時尚感。在近期不敢鬆懈的後疫情時代，ANDERLOS特別推出購買品牌包款可享半價加購寬背帶的優惠方案，即刻換上Show U背帶上街，一掃無趣的穿搭、背出獨一無二的夏日時尚！

ANDERLOS新品手袋魚雁系列搭配Show U背帶，精緻典雅與時尚潮流就在彈指間！





將中式復古美學的窗花概念融入包款中，設計出精緻優雅的ANDERLOS魚雁系列包款，設計總監安德斯更透露這顆經典包款相當顯瘦，建議女孩們將包包背上身後，調節背帶長度讓包體的高度介在腰至臀之間，將使得整體視覺更加延伸，比例更修長。想要讓原先的包款增添街頭潮流的風格，可將鏈背帶更換為Show U真皮寬背帶，側背俐落、斜背則讓造型更加活潑，背出門來場久違的超級時尚輕旅行！





多風格混搭正夯，搭配Show U印花背帶讓未末系列包款更有型！





ANDERLOS的未末系列推出後一直廣受女孩們好評，內裝空間足夠且非常優雅出眾，無論上班、約會都相當實搭。貝殼造型的月蝕包款搭配上本季主打的皇家花卉寬背帶，顯得相當可愛俏皮，精緻的金屬鉚釘穿插背帶，使整體的穿搭更有亮點，輕鬆讓個人魅力跳出來、非常優雅。更換寬背帶不僅凸顯出個人穿搭的獨特風格，還能減輕肩膀的壓力和負擔，背起來輕鬆舒適。





簡約純彩寬背帶mix零錢包配件，兼具優雅與實用性！





除了印花造型的寬背帶以外，ANDERLOS也有推出簡約純彩的寬背帶系列，總共有秘黑、薄紅、摩卡與天藍四色，滿足愛好不同風格的質感女孩。寬背帶可因風格與個人身高調節長度，斜背與側背都相當適合；背帶上獨家設計2個多功能掛環，可依據造型掛上增添時尚的零錢包或單品吊飾等，搭乘捷運或購物再也不用翻包包找卡片與現金，實用又很有型！



關於ANDERLOS安德羅斯



ANDERLOS（安德羅斯）由設計總監ANDERS安德斯與+希臘文KALOS合構成，意即高貴而美麗，呈現給女性專屬「美麗境地」為主軸誕生。ANDERLOS結合東方美學與西方時尚，藉由新藝術理念發想與設計藝術印花、高端寶石創意與精湛手袋縫製工藝，選用頂級耐用質感皮革，一線精品級四封二磨薄型油邊及精緻水晶切工技術，致力呈獻給女性對於極致品味的追求，並帶給現代女性知性與獨立的美麗力量。



設計總監安德斯對於藝術與時尚相當堅持，每年定期前往歐洲接觸一流藝術薰陶，透過輕奢華品牌設計概念，以高貴、美麗、優雅為調性，創造屬於女性獨一無二如情人般的貼身品牌。



品牌實體銷售據點：台灣（台北）、法國巴黎、中國（上海、溫州、重慶、成都、武漢、蘇州、廣州、西寧、杭州、南京、北京、唐山、廣州）



ANDERLOS台灣品牌概念店地點：台北市大安區忠孝東路四段205巷15號1樓





品牌線上購買通路：

ANDERLOS官方全球購物網站：www.ANDERLOS.com

Pinkoi：https://www.pinkoi.com/store/ANDERLOS

Not just a label：https://www.notjustalabel.com/ANDERLOS

ZALORA：https://www.zalora.com.tw/ANDERLOS/

BlinQ：https://www.blinq.fashion/us/main/productbrand/150-ANDERLOS