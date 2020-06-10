廣編／樂天市場精選5款媽祖小物　有買有保庇

中央流行疫情

指揮中心於日(7)前宣布防疫大解封，原先因疫情延後的大甲媽祖遶境將於11日晚上出發，廟方表示今年遶境活動人員將控制在800人以內並全程配戴口罩，同時也建議信眾以「網路」收看的方式跟隨媽祖遶境。

而媽祖遶境每年創造30億新台幣商機，更吸引百萬人潮關注。在鎮瀾宮於8日上午公布遶境期程以後，也帶動大量消費者上網購買「媽祖」特色商品，希望擁有神明的加持與祝福；以電商台灣樂天市場為例，在遶境行程於8日上午宣布之後，站上短短三日內便湧入超過萬筆以「媽祖」為關鍵字的搜尋，「媽祖」相關商品的訂單量也湧入近萬筆，同時更帶動其他「神明」、「平安」、「祈福」等主題的相關小物、聯名商品，訂單較前月上升2倍，人氣極為驚人，其中以生活用品為最購買最大宗；以媽祖為名的防疫口罩、體溫檢測卡等，也十分受消費者歡迎。樂天市場特別精選站上5款「媽祖小物」﹐讓廣大鄉民一起共襄盛舉、有買有保庇！





樂天市場精選5款媽祖小物



品業興 大甲媽祖限量版紅色口罩：採用奈米銀離子纖維針織布與雙奈米纖維合成不織布製成的大甲媽祖限量版紅色口罩，真的是空汙必備「神」器。



培寶 大甲鎮瀾宮媽祖平安祈福安撫奶嘴：採用食品級矽膠奶嘴，口感柔軟，富有彈性，易於寶寶牙齦正常發展，加上大甲媽祖加持，讓寶寶平安長大。



歌林 保安媽祖安康電鍋：歌林安康電鍋，鍋身印有大甲鎮瀾宮授權媽祖圖像與印記與福佑安康字樣；不鏽鋼11人份養生電鍋專利高科技比傳統電鍋減少18%電費，烹調各式美味佳餚，同時也能得到媽祖護佑。



台東天后宮 媽祖金箔額溫檢測卡：由台東天后宮、台東桂田喜來登酒店、務本堂養身會館共同推出的「超級金卡」，只要貼在額頭上大約5-10秒就會顯現額溫，實際測試和額溫槍測得的溫度相同，使用完畢用酒精擦拭即可重複使用。



Vosun媽祖限量版觸控充電式營燈：擁有良好握感與具備防倒效果的圓形底部設計，加上Q版的媽祖LOGO，成為你外出露營的好幫手！



關於【台灣樂天市場】



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