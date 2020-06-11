廣編／我的美麗日記　熱帶雪茶保濕面膜沁涼上市

夏季高溫節節攀升，你的肌膚缺水了嗎? 暢銷全球的「我的美麗日記」與日本團隊共同企畫，推出具有沁涼舒緩功效的夏季限定商品「熱帶雪茶保濕面膜」，與日本同步上市，為你擊退高溫熱浪，沁涼補水一整個夏天!日本攜手共同企劃!!熱帶雪茶保濕面膜，讓肌膚透心涼我的美麗日記一直是日本美妝市場討論的話題，口碑好評不斷，與日本團隊連續三年共同企劃，推出多款限定面膜商品，從春季的櫻花系列到夏日的沁涼系列，往往一推出便話題十足。承著驚人的銷售與口碑，2020夏季，再度推出「熱帶雪茶保濕面膜」，日本同步販售，敷上一片，立即感受透心涼的消暑感受。我的美麗日記「熱帶雪茶保濕面膜」是今年夏日的必備面膜，不論戶外運動陽光照射、肌膚乾燥油水不平衡，給自己一片面膜的時間，享有沁涼補水的效果，輕鬆趕走夏日的缺水與黏膩! 雪茶面膜添加來自西藏高山的野生植萃雪茶，蘊含27種豐富礦物質，能舒緩調理肌膚，提升肌膚防禦力，偕同薄荷葉、銀杏、金縷梅等舒緩提取物，預防乾澀缺水，安撫不安定的肌膚狀況，減少烈日高溫曝曬刺激為肌膚帶來的不適問題。同時搭配向日葵嫩芽、金盞花及七葉樹等修護提取物，深層修護日曬缺水的粗糙角質。獨特沁涼水感保濕精華液，幫助保濕舒緩肌膚，男生女生都適用，沁涼舒緩同時密集補水，為炎炎夏日打造水嫩透明感好氣色!超沁涼水感!優惠活動快入手我的美麗日記「熱帶雪茶保濕面膜」7入，6/10於康是美領先上市，祭出超強優惠，6/10-7/7 於康是美任選2件特價399，品牌滿488再送價值79元的淨白光O2活氧膜/片，另外於超商獨家推出 3入限量組，6/19-6/23於7-ELEVEN Line與IG限時優惠特價89元/盒，讓你在炎炎夏日，也能享有超沁涼水感美肌，限時限量優惠中！

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