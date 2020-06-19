廣編／「喜歡是一種感覺，但說了才算！」為聽損兒加油

雅文兒童聽語文教基金會自6月11日起，於Facebook粉絲專頁發起「喜歡是一種感覺，但說了才算！」貼文分享活動，號召基金會內聽損孩子代言專屬告白影片，替社會大眾說出想說而不敢說的真實心聲，拉近彼此在防疫期間因社交距離而疏遠的心，獲得破萬人次關注。透過這次活動，雅文基金會以「說出來，就是成為自己的過程」為核心主張，呼籲社會大眾透過開口表達，正視並肯定自己的話語是擁有力量的，進而展現自我認同。這同時也是一群聽損兒童堅持開口的原因，他們花費較一般孩童多上數倍的時間，努力地學習「聆聽」與「說話」，便是為了開口向世界證明自己獨一無二的價值。每年六月為雅文基金會創辦人倪安寧紀念月，趁著疫情趨緩，基金會召集聽損孩子率先發聲，錄製一系列暖心告白影片，告白對象包含：朋友、另一半、同事、父母、孩子、手足、寵物、崇拜的人、離開的親人、幫助過自己的人，並在社群上發起串聯響應，鼓勵社會大眾說出自己的心聲，展現並成為真正的自己。聽損孩子可以，身為大人的你一定也可以！「喜歡是一種感覺，但說了才算！」影片響應活動，請參見以下網址：https://www.facebook.com/watch/chfntw/316479022687443/，邀請您一同加入！關於雅文兒童聽語文教基金會雅文基金會是由倪安寧（喬安娜）女士和她的夫婿鄭欽明先生在1996年12月所創立，由於小女兒鄭雅文有著先天性極重度的聽力損失，在學習『聽覺口語法』後，現在雅文不僅能流利地說話，高中畢業後以優秀成績赴澳洲攻讀學士學位，更擔任行腳節目＂愛遊世界Follow Alana＂主持人。為了讓台灣的聽損兒童也有同樣的學習機會，鄭欽明、倪安寧夫婦成立『財團法人雅文兒童聽語文教基金會』，並長期投入在幫助聽損孩童學習「傾聽」與「說話」的慈善工作上，以專業的公益服務模式，致力讓華語世界聽損兒童及其家庭重拾有聲的歡樂。