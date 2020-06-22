廣編／郭雪芙涼快現身卻包緊緊　全因穿比不穿更涼

▲熱愛運動又能保持雪白皮膚的雪芙，非常符合冰鋒衣的機能訴求，也為冰鋒衣帶來全新活力形象。（圖/公關照片）

以衝鋒衣衝出市場一片天的國民衣第一品牌ONE BOY，深耕台灣10周年，6月19日假台北寒舍艾美酒店舉辦冰鋒衣暨年度代言人發表會，邀請全新年度代言人郭雪芙與一眾凱渥模特兒穿上冰鋒衣走秀，以冰鋒女神之姿展現冰鋒衣的夏日涼快有型搭配。轉戰Youtuber功力猛增 郭雪芙直播爆冷搏效果此次代言郭雪芙有別過往形象，以一身機能運動休閒裝扮為ONE BOY冰鋒衣走秀，展現自己最喜歡的夏日輕鬆裝扮。過去被稱為冰山美人的她，展現了今年開播自己頻道以來擔任YouTuber的功力，卯足全力推薦產品，專業架勢十足，除了大秀產品冷知識以外，更配合冰鋒衣涼爽特點頻頻耍冷，被主持人笑虧果然冰鋒女神，一秒爆冷。雪芙更展現了超強的造型天份，為現場男模搭配2020年陽光運動風尚造型，被問到是否會為另一半打點造型，雪芙笑稱ONE BOY冰鋒衣才是最愛，一件有型的冰鋒衣外套，在夏日防曬乾爽、有感降溫，這樣才是最舒適的消暑裝扮。郭雪芙所拍攝的冰鋒衣廣告也於現場首播，並由ONE BOY創辦人顏瑋廷為雪芙加冕冰鋒皇冠，第一次被加冕皇冠，郭雪芙直言終於有女神感覺。創辦人表示，選擇雪芙在暑假當前發表作為年度代言人，正是因為熱愛運動又能保持雪白皮膚的雪芙，非常符合冰鋒衣的機能訴求，也為冰鋒衣帶來全新活力形象。不再招黑? 雪芙公布拒黑秘笈被問及郭雪芙平日運動習慣，她坦言自己興趣很廣，游泳、皮拉提斯、腳踏車，甚至滑板車每樣都想嘗試。外出運動時舒適穿搭才能真正享受運動帶來的樂趣與抒壓，但台灣夏季紫外線幾乎天天都達過量級，因此選擇正確防曬衣，搭配防曬ABC三法則，才能避免自己受到紫外線傷害。此外，防曬衣的透氣涼感也是另一個她會關注的評分標準，自從代言後，親身實測ONE BOY冰鋒衣，真能有感降溫，而且輕薄好收納，不管運動或拍戲都可輕鬆穿搭。