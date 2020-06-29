廣編／「台灣權王大賽」邁入第十一屆6／30正式開跑

「台灣權王大賽」自2010年開辦以來，經歷十屆，成果斐然，共累計逾55萬人次參賽，總買入金額近新台幣1029.7億元。在主管機關及協辦單位的共同推動下，吸引了廣大投資人共襄盛舉，權證交易量與成交值顯著提升，成功擴大了權證市場的規模。第十一屆共邀集主管機關證交所、櫃買、集保、券商公會以及協辦單位元大、中國信託、兆豐、永豐金、凱基、群益金鼎國內6大家券商共同舉辦權證投資競賽。



今年因應疫情影響，工商時報集結主管機關及六大券商共同拍攝競賽起跑宣告影片，第十一屆台灣權王大賽以「權心挺你」為概念，代表工商時報攜手主管機關、券商齊心推動台灣權證市場成長，同時呼應全球在2019新型冠狀病毒全球疫情蔓延下，台灣金融企業團結戰勝經濟、戰勝疫情！



第十一屆台灣權王大賽開賽期間，同時規劃線上系列影音-「權王教室，上課囉！」，邀請Youtuber及理財達人拍攝包含理財、投資、星座等相關影音活動，吸引年輕人了解理財的重要性，傳達理財工具百百種，權證理財不能不懂！並透過Youtuber魅力來鼓勵年輕族群參與線上互動，進而了解權證知識。





「第十一屆台灣權王大賽」報名時間從即日起至11月29日皆可報名，競賽時間從7月1日起至11月30日止。活動期間規劃總價值高達205萬元的競賽獎項，包括現金獎、AirPods、Dyson吹風機…等好康豐富的獎品。





活動詳情可至台灣權王官網：https://twkc.ctee.com.tw/查詢。