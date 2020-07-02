廣編／睽違10個月首個10億級大獎　威力彩明頭獎上看12億

已連摃40期的威力彩，明（2）日頭獎上看12億元，不僅是今年最高的頭獎，也是睽違10個月首次出現超過10億元的高額頭獎！大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至昨（30）日已實施7期，累計開出66組端午加碼100萬元獎項，仍有34組100萬元尚未開出，本週五（7月3日）為端午「100組100萬元」加碼活動的倒數第3期開獎，民眾購買7月3日開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的億元頭獎外，還可以對當天加開的34組100萬元加碼獎項。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也正熱烈持續加碼中，威力彩高額頭獎加上大樂透端午加碼續開獎項的大利多，民眾經過彩券行不妨將所有遊戲一次買齊，千萬不要和財神爺擦身而過。





連摃期數高達40期的威力彩，明日頭獎上看12億元，是去（108）年8月12日開出20.5億元頭獎以來，睽違10個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。根據台灣彩券公司的資料統計，威力彩自97年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，相當於平均每8個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，民眾若錯過這次機會，也許下次要等到威力彩頭獎衝破10億元，還要再等8個月。這19次累積超過10億元的頭獎，共創造出25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金，想成為第17位10億元等級的頭獎得主就趁現在！





大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至昨日已實施7期開獎，共送出66組100萬元獎項，其中58組為1注獨得100萬元獎金，6組為2注均分，2組為3注均分，總中獎注數共計76注。台灣彩券公司統計中獎彩券的買法，在選號方式方面，有51注採用電腦選號（67%）、25注為自選（33%）。目前累計開出最多端午加碼100萬元獎項的縣市，以新北市（開出15注，20%）位居第一名，臺中市（開出12注，16%）排行第二名，臺北市（開出11注，14%）則為第三名。大樂透端午「100組100萬元」加碼活動即將於下週五（7月10日）落幕，本週五（7月3日）為倒數第3次的開獎，民眾一定要好好把握加碼最後倒數的機會。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也正熱烈持續加碼中，活動只到7月10日止。台灣彩券公司也提醒民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。



