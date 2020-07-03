廣編／勝麗方程市　G0特區唯一「優生學捷運宅」!　

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【勝麗方程市】讓首購家庭一次滿足!

坐擁雙捷雙站、最近74號道，下交流道即到家!台中捷運綠線力拼2020年底通車，沿線房市熱度最夯的就是G0總站特區，吸引各大建商插旗開發!其中擁有交通優勢、森綠生活、宜居規劃三贏的優生學捷運宅就屬【勝麗方程市】。本案近距捷運綠線G0站及台鐵高架捷運化頭家厝站，雙捷雙站1+1＞2的軌道經濟效應外，距離74號道潭子交流道僅800公尺、全區最近、下交流道即到家，未來連接國道四延伸線，環城路網通勤、移居最快速!坐享北屯好市多便利、生態公園第一排純淨!單純3併4併、一層雙梯，首購有權享受最好的!採一層二梯、純3併、4併規劃的大戶思考，一掃大社區出入複雜、等搭電梯不易的困擾，且戶戶雙面光景、衛浴通風採光，工作陽台不會面向中庭、大馬路，避免曬衣萬國旗場景，外觀永保歷久彌新!本案的2房、3房坪數面積更加舒適寬闊，以2房為例，28坪的空間減少廊道虛坪規劃，更合理的格局機能使用，居住不窘迫，加上3米寬大面開窗的陽光客廳，讓氣場更健康明亮、也無形中放大了空間感!此外，也提出尊貴2房設計方案，給客戶雙衛浴及主臥更衣間複式設計選擇，更全面的優生學思考，