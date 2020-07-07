廣編／凱擘大寬頻打科技牌　推智慧家庭服務守護好幫手

凱擘大寬頻今日正式宣布「HomeSecurity AI店家防護」服務全新上線，結合AI人工智慧、數位即時監控、竊盜損失補償，隨時隨地都能跨平台掌握店內營運狀況，還可於非營業時間啟動AI影像告警功能通報異常狀況，提供全台店家與眾不同的安心保障，智慧生活應用再升級！



凱擘大寬頻身為數位匯流服務領航者，積極轉型以科技為本，持續推出寬頻為基礎的智慧家庭服務，創造最佳用戶使用經驗，帶給所有消費者全方位的智慧生活體驗。凱擘大寬頻推出全新「HomeSecurity AI店家防護」服務，猶如24小時的隱形保鑣，全天候守護店家安全，透過App便能隨時遠端觀看高畫質即時影像，選擇日期與時段即可搜尋歷史影像，立即查看並還原當時情況。「HomeSecurity AI店家防護」服務更導入AI影像辨識技術，運用人形識別更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即啟動主動告警功能，第一時間透過電話、簡訊及App推播通報緊急聯絡人，還能查看事件錄影畫面，協助店家了解事發情況，時刻保衛店家安全；若因異常入侵導致店家設備損壞、貨品遭竊等，也可申請每年最高上限36萬元的竊盜損失補償，降低店家損失；「HomeSecurity AI店家防護」服務特別使用凱擘大寬頻專線專用電路，提供高畫質監控影像傳輸，並在事件發生時，即刻通報不漏接，帶給用戶更完善的安心服務，無論在營業或非營業時段都是為店家守護的好幫手。



凱擘大寬頻董事長鄭俊卿表示，凱擘領先市場推動數位轉型，成為以網路服務為主的科技公司，不斷推出創新且多樣化的智慧家庭服務。HomeSecurity AI店家防護是今年具指標性的全新服務，不僅提供AI影像辨識、即時安全監控、店家防護專用電路的專屬服務，更有優於業界的主動告警機制及竊盜損失補償，成為所有頭家維護店面安全的絕佳選擇，帶來滿滿的安心保障！



為歡慶「HomeSecurity AI店家防護」服務新上線，現在只要月付999元起的優惠價，即可享有全面性的店家安全解決方案，一通電話就有凱擘大寬頻專人到店安裝，免去一次性高額建置費用及維運成本，還有24小時客服專線，協助解決使用上的問題，全年無休的安全保障、貼心服務一次到位，申辦「HomeSecurity AI店家防護」服務即刻啟動AI智能防竊，店家安全看得見！



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